نجل أحد ضحايا حادث الدقهلية بعد وفاة 10 أشخاص من عائلته: «الحمدلله راضيين»

خيم الحزن على أهالي منطقة المنشية الجديدة التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد وفاة 10 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم زوج وزوجته، و2 من أبنائهما، وزوجة ابنهما، و5 من الأحفاد، في حادث تصادم سيارة نقل و«ميكروباص» على طريق «المنصورة - جمصه» ويتم تجهيز مقابر العائلة، لدفن جثامين الضحايا.

الأهالي ينعون الضحايا

وقال محمد رجب، ابن أحد الضحايا، والذي لم يكن موجودًا معهم في الحادث، في منشور له على صفحته على «فيسبوك»، ناعيا عائلته: «ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والحمد لله، والمتوفون هم: والدي رجب درويش، ووالدتي أمل بديع أبو شادي، وشقيقتي عائشة رجب درويش، وبنت شقيقتي، فريده محمد أحمد، وشقيقي عمار رجب درويش، وبنات شقيقتي، حبيبه أنس علاء الصاوي، غزل أنس علاء الصاوي، رؤي أنس علاء الصاوي، وزوجة أخي، صفيه السعيد القط، ونجلته صفاء خالد رجب درويش».

تشييع جثامين الضحايا

وأشار إلى أنه من المقرر تشييع الجثامين وأداء صلاة الجنازة عليهم من مسجد دار السلام، بالمنشية الجديدة، عقب الانتهاء من صلاة الظهر، ودفنهم في مقابر العائلة.