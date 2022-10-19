إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق رافد جمصة «المنصورة – جمصة» الدولي، في نطاق الوحدة المحلية بقرية المنيل بدائرة مركز طلخا، وأسفر الحادث عن تلفيات في السيارات، وسقوط أحد أعمدة الإنارة العامة في نهر الطريق، وتمكنت رئاسة مركز مدينة طلخا من إزالة آثار الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق رافد جمصة بناحية مركز طلخا.

بلاغ إلى الشرطة بوقوع الحادث

وانتقل مأمور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، كما انتقل مسئولو رئاسة مركز ومدينة طلخا، وتبين اصطدام السيارة ربع نقل رقم «ي س 8654»، وسيارة ملاكي رقم «د ف و3167»، مع سيارة أخرى، وجار معرفة سبب الحادث وسؤال المصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين في الحادث إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث

ومن جانبها، أكدت رئاسة مركز ومدينة طلخا، في بيان لها، أن حادث السير نتيجة تصادم 3 سيارات بطريق رافد جمصة، في نطاق الوحدة المحلية بقرية المنيل، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الاستقبال ولا يوجد وفيات، وتم رفع عمود إنارة سقط إثر الحادث بنهر الطريق، كما تم رفع السيارات وفتح الطريق وعودة حركة المرور الى طبيعتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.