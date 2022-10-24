رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عودة الحركة المرورية على طريق المنصورة بكفر شكر بعد مصرع شخصين في تصادم

كتب:

حسن صالح
01:44 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم - أرشيفية

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق «بنها - المنصورة»، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين في منطقة الصفين بدائرة كفرشكر في اتجاه ميت غمر.

التصريح بدفن ضحيتي حادث طريق المنصورة بالقليوبية 

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي ضحيتي الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان أسبابه وملابساته، وتكليف أجهزة الأمن بضبط السيارة النقل المتسببة في الحادث، والتي هرب قائدها من مكان الحادث، وسرعة ضبطها وتحديدها.

تفاصيل حادث تصادم طريق المنصورة بالقليوبية 

ولقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخرى ربع نقل بطريق «بنها - المنصورة - كفر شكر»، في منطقة كمين الصفين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة مصرع «محمد. م ر»، 40 سنة، مقيم بمدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط، و«عمور. م. م»، 30 سنة، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

ودلت المعاينة والتحريات على أن الحادث وقع في مدينة كفر شكر، وراح ضحيته شخصان، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

اقرأ المزيد:

مصرع ممرضة بحادث تصادم في القليوبية.. كانت حامل في الشهر السابع

إعادة الحركة بـ«دائري القليوبية» بعد مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارتين

إعادة الحركة المرورية بـ«زراعي القليوبية» بعد رفع آثار تصادم سيارتين

إصابة 4 أشخاص بـ3 حوادث تصادم متفرقة في القليوبية

عودة الحركة المرورية بـ«زراعي القليوبية» بعد إصابة 7 في حادثي تصادم

إصابة 16 شخصا في 3 حوادث تصادم على الطريقين الزراعي والحر في القليوبية
بقلم حسن صالح