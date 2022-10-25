جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي في الجيزة.. تنطلق الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحة أنّ امتحان أول مادة سيكون يوم الأحد المقبل، على ألا يخل إجراء الامتحانات بانتظام الدراسة، أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وأشارت «تعليم الجيزة»، إلى أنّ اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان، حسب ظروف كل مدرسة، مؤكدة أنّ الامتحانات تأتي في ما درسه الطالب في الشهر الأول.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للشعبتين.

- يوم الاثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشعبتين.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان لغة أجنبية ثانية للشعبتين.

- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة فيزياء لشعبة علمي، والتربية الوطنية لشعبة أدبي.

- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الاثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبتين.

- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة تطبيقيات رياضية للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشعبتين.

ضوابط الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل، كالتالي:

- يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي الأول، كما أنّ درجة الاختبار الأول لنهاية الشهر الأول تعادل 10 درجات.

- يحصل الطالب على الدرجة العليا التي حققها في أي من الاختبارين «الأول والثاني» في كل فصل دراسي.

- تراعي نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطي أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصفوف الدراسي.

- درجات التقييم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، يتم تخصيصها بواقع 80% لامتحان الترم، و5% للسلوك، و5% للمواظبة، و10% لاختبارات الشهر.