«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة إجراء الامتحان بما لا يخل نظام الدراسة أو يسبب تعطيل العملية التعليمية.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يبدأ امتحان شهر أكتوبر 30 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة الاحياء والتربية الوطنية.

- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الإثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة جغرافيا.

- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الفلسفة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع درجات المواد للصف الأول الثانوي

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أنه يتم وضع الامتحان في أجزاء المقرر التي جرى تدريسها في الشهر الأول فقط.

وأوضحت المديريات، توزيع درجات المواد في تقسيم كل مادة إلى «السلوك 5% - المواظبة %5 - اختبارات الشهور 10%، نهاية الفصل الدراسي 80%».

كما وجهت المديريات، بتوجيه الموجهين إعداد قائمة بالمشروعات البحثية، واختيار موضوعات البحث لكل مجموعة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية والتحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب طبقا لما ورد بالقرار 198 لسنة 2022.