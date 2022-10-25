رئيس «كايرو قطن سنتر»: يجب زيادة المكون المحلي في الصناعة وتعميق الإنتاج

قال المهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة «كايرو قطن سنتر»، والرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنّ القطاع الصناعي يحتاج إلى استراتيجية واضحة بآليات محددة ومدة زمنية معلنة من جانب الحكومة، وبالتنسيق مع المجتمع الصناعي.

وأضاف طلبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الرغم مما نشهده في الوقت الحالي من تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، إلا أنه ينطوي على الكثير من الفرص الاستثمارية والتصديرية كذلك، وهو ما يتطلب استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في القطاع الصناعي.

زيادة المكون المحلي وتعميق الإنتاج

وأكد ضرورة البدء في عملية زيادة المكون المحلي وتعميق الإنتاج، عن طريق تحديد البنود التي يتم استيرادها من الخارج والعمل على توفيرها محليا، ودعم عملية التكامل الصناعي بين المنتجين المحليين، عبر تشبيك المصانع الكبرى مع المصانع الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات عاجلة وسريعة لحل أي أزمات بيروقراطية

وتابع رئيس مجلس إدارة «كايرو قطن سنتر»، والرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الحديث عن الصناعة لا يمكن أن يكون جديا مالم تكن هناك إجراءات عاجلة وسريعة لحل أي أزمات بيروقراطية تواجه مناخ الأعمال، ما يعني سرعة استخراج التراخيص اللازمة للبدء في المشروعات، لافتا إلى أن إتاحة التمويل اللازم للصناعة يعد أهم القضايا الأساسية التي يجب تبنيها في الوقت الحالي بالتعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من رجال الصناعة بالقطاع الصناعي من أجل تعزيز القطاع وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات التشغيل، وترشيد معدلات الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.