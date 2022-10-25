وزير المالية: الدولة دعمت الصادرات بـ40 مليار جنيه.. واتفاق لتقديم المستندات إلكترونيا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على مساندة الصناعة عبر محاور، كالمالية العامة والمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، مؤكدًا أن أبرز محاور المالية العامة تتمثل في السياسات التي جرى اتخاذها الفترة الماضية مثل دعم الصادرات.

وأضاف «معيط»، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن دعم الصادرات قد توقف لسنوات عدة، إلى أن وصل المبلغ المتراكم إلى 26 مليار جنيه.

فتح باب تلقي طلبات دعم الصادرات

وتابع: «قدرنا نتدخل وأنجزنا الـ26 مليار جنيه، وتقريبا داخلين على 40 مليار، وأطلقنا مبادرة أخيرة بـ10 مليارات جنيه وفتحنا الباب لشركات أخرى، إجمالي ما سددناه لهم 4 مليارات و500 مليون جنيه، وما زال هناك 5.5 مليار جنيه، وسنفتح الباب من جديد لنستقبل مزيدا من الطلبات».

معايير لتسديد قيمة دعم الصادرات خلال شهر

وأكمل: «سنعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة على تقديم المستندات إلكترونيا، لتسريع وتيرة العمل واختصار الفترة الزمنية ما بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصادرات بشكل كبير، ومن تاريخ استكمال الأوراق وتقديمها لوزارة المالية سنضع معيارا لتسديد قيمة دعم الصادرات خلال شهر».