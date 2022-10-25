جامعة سوهاج: حققنا قفزه نوعية في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حققت قفزة نوعية في التصنيف الدولي للجامعات في التخصصات العلمية المختلفة، وفقاً لتصنيف التايمز البريطاني في نسخته الأخيرة THE Subject Ranking 2023.

ترتيب جامعة سوهاج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في بيان، أنه تقدم لتصنيف التايمز للتخصصات العلمية هذا العام أكثر من 2600 جامعة على مستوى العالم، وجاءت الجامعة ضمن فئة أفضل 400 جامعة في العلوم الطبيعية Physical Sciences، وضمن فئة أفضل 500 جامعة في الهندسة Engineering، وفئة أفضل 600 جامعة في علوم الحياة Life Sciences (الطب البيطري و الزراعة و العلوم البيولوجية)، وفئة أفضل 800 جامعة في التخصصات الطبية Clinical & Health Sciences (الطب البشري، الصيدلة، التمريض)، حيث يعكس هذا التقدم مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية محلياً و دولياً.

قفزة هائلة في ترتيب الجامعة

من جانبه، قال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث إن هذه القفزة الهائلة تمثل إنجازًا كبيرًا يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة في السنوات الأخيرة نتيجة للاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث العلمي وللنشر العلمي الدولي كمحور أساسي من محاور التصنيفات الدولية للجامعات، التي تشهد بدورها منافسة كبيرة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

و ثمن «النعماني» جهود مركز النشر العلمي بالجامعة موجهاً شكره للدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي والدكتور محمود عبدالعليم نائب مدير المركز و الدكتور عمرو عبدالحميد عضو المركز، لجهودهم في إعداد ملف الجامعة و التقدم به لمؤسسة التايمز البريطانية للتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي. ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة أن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية يقوم علي عدة محاور رئيسة منها عدد الأبحاث المنشورة دولياً في هذه التخصصات (Number of research papers published in reputed journals و تمثل 30% من درجة التصنيف، وحجم الاستشهادات المأخوذة عن هذه الأبحاث (Citations) وتمثل 30%، ومحور جودة العملية التعليمية و التدريسية (Teaching) و تمثل 30% ، بالإضافة إلي مجموعة من العوامل الأخري مثل التعاون الدولي (International Collaboration) و الطلاب الوافدين (International Students) ومردود مشروعات الجامعة من البحوث التطبيقة (Industry Income) و تمثل بدورها 10% من درجة التصنيف.