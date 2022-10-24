جامعة سوهاج تستقبل 13 أستاذا جامعيا من هولندا لتعزيز التعاون العلمي

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وفداً هولندياً بمختلف التخصصات العلمية والبحثية.

13 عضوا في الوفد الهولندي

ورحب الدكتور مصطفى عبدالخالق بالوفد الهولندي الذي ضم 13 أستاذا في العلوم الهندسية والطبية والزراعية والذكاء الاصطناعي والعلوم والآداب، وذلك من جامعات توينته ودلفت وفخنخن وايندهوفن بهولندا، مؤكدًا أن الجامعة تحرص دائمًا على استضافة العلماء من مختلف التخصصات من الجامعات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي الدولي المشترك واكتساب مهارات وخبرات جديدة، إلى جانب الانفتاح علي ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

مشاركة الوفد في جراحات الجامعة

وذكر الدكتور حسان النعماني أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة 7 أيام، ويشمل عقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية والعملية، التي تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الطلاب التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بكليات الهندسة والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والآداب.

وعلى الصعيد الطبي يقوم الوفد الهولندي بإجراء عمليات جراحية في قسم جراحة القلب والصدر لخدمة مرضى المستشفى الجامعي، وصقل مهارات شباب الأطباء وزيادة قدراتهم لتقديم خدمات طبية متميزة.

أساتذة من 4 جامعات

ومن جانبه، أعرب الدكتور سمير خليفة رئيس الوفد الهولندي عن سعادة الوفد الذي ضم نخبه متميزة من علماء وأساتذة من أربعة جامعات عريقة بهولندا بتواجده في رحاب جامعة سوهاج، حيث تهدف تلك الزيارة الي تشجيع التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الهولندية في جميع التخصصات لتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.