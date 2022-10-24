رئيس جامعة سوهاج يتفقد مخزن القطع الأثرية المسروقة: الأمن أعادها في 24 ساعة

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، مخزن القطع التعليمية الخاص بكلية الآثار، في المقر القديم للجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

استعادة 59 قطعة أثرية مسروقة

وخلال جولته، أكد عبد الخالق، أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة 59 قطعة أثرية ذات طابع إسلامي وفرعوني، تنوعت ما بين بين الرخام والفخار ومشغولات أثرية، والتي استولت المجموعة عليها، من إجمالي 674 قطعة موجودة بالمخزن.

إجراءت صارمة ضد الطلاب

وجه رئيس جامعة سوهاج، الشكر للأجهزة الأمنية بالمحافظة، على سرعة كشف ملابسات الواقعة، إذ تم استهداف الجناة عقب تقنين الإجراءات، وتمكنت الأجهزة من ضبطهم والقبض عليهم، فى مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

وأوضح أنه جاري إتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد من ارتكبوا الواقعة، وهم 4 أشخاص «طالبين وطالبة بكلية التربية النوعية بالجامعة ووالد أحدهم»، لافتاً إلى إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب إلى مجلس تأديب فوري، تمهيدا لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.