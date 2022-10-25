موعد ومكان جنازة فريد الديب.. تشييع الجثمان من مسجد السيدة زينب

رحل عن عالمنا صباح اليوم المحامي الشهير فريد الديب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، عن عمر ناهز الـ79 عاماً، لذا تستعرض «الوطن» موعد ومكان جنازة فريد الديب حسب ما أعلنه طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي.

موعد ومكان جنازة فريد الديب

وكشف طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان جنازة فريد الديب، قائلًا: «صلاة الجنازة على الأستاذ الراحل فريد الديب المحامي عقب صلاة العصر في مسجد السيدة زينب، والدفن في مقابر العائلة في أكتوبر».

تحديد موعد ومكان عزاء الراحل فريد الديب لاحقاً

وأضاف «العوضي»: «سنوافيكم بموعد ومكان العزاء بإذن الله»، وفي منشور آخر قال عضو لجنة العفو الرئاسي عن فريد الديب: «إنا لله وانا اليه راجعون.. أنعي إلى محامي مصر والوطن العربي وفاة الأستاذ والمحامي فريد الديب».

تامر عبدالمنعم ينعى فريد الديب

ونعى الفنان تامر عبدالمنعم، المحامي فريد الديب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بكلمات قليلة قائلًا: «جد بناتي كرمة وسلمى الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير انتقل إلى رحمة الله».