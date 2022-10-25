تامر عبد المنعم ناعيا فريد الديب: رحم الله جد بناتي

نعى الفنان تامر عبد المنعم، المحامي الراحل فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا، قائلًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك لمحزنون.. لا نقول إلا ما يرضي الله».

تشييع جنازة فريد الديب عقب صلاة الظهر اليوم

وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى.. الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير.. جد بناتي كرمة وسلمى.. وسوف تشيع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 من مسجد السيدة زينب.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كلمات مؤثرة من حنان فريد الديب بعد وفاة والدها

وكانت الإعلامية حنان الديب، أعلنت عن وفاة والدها فريد الديب، صباح اليوم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «كان عزيزي وعزّي وعزَتي فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله طاب به عمري الفائت ولكن أمر الله نافذ علينا جميعًا.. مات أبي.. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».