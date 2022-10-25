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وزير المالية: الدولة دعمت قطاع الصناعة في الكهرباء والضريبة العقارية والغاز

كتب:

محمود البدوي
11:52 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الدكتور محمد معيط .. وزير المالية

الدكتور محمد معيط .. وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة دعمت القطاع الصناعي في التكلفة الخاصة بالكهرباء وتحملت الموازنة العامة من 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويا.

وأشار خلال مشاركته في جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة تكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة لمدة 3 سنوات، بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه.

وأضاف معيط، «بالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية توقف تحصيلها، وتدخلت الخزانة العامة لحل أزمة الغاز، وتحملت 6 مليارات جنيه تكلفة إضافية لمساندة القطاع الصناعة، وهي مبادرات على مستوى المالية العامة».

 

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بقلم محمود البدوي