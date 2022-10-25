وزير المالية: الدولة دعمت قطاع الصناعة في الكهرباء والضريبة العقارية والغاز

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة دعمت القطاع الصناعي في التكلفة الخاصة بالكهرباء وتحملت الموازنة العامة من 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويا.

وأشار خلال مشاركته في جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة تكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة لمدة 3 سنوات، بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه.

وأضاف معيط، «بالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية توقف تحصيلها، وتدخلت الخزانة العامة لحل أزمة الغاز، وتحملت 6 مليارات جنيه تكلفة إضافية لمساندة القطاع الصناعة، وهي مبادرات على مستوى المالية العامة».