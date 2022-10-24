الداخلية: ضبط 79 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 79212 مخالفة مرورية، و2672 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع سيارات متهالكة

وضبطت الإدارة العامة للمرور، المخالفات المرورية خلال حملاتها على الطرق، وحررت 1080 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة، عن ضبط 79212 مخالفة مرورية متنوعة، منها 11526 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و837 مخالفة سير دون تراخيص، 3 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات لشروط التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وعن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وفقًا لقانون المرور، تتمثل في التالي:

1ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

2ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

3ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.