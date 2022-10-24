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إصابة 7 أشخاص في سقوط سقالة خشبية بمنطقة فيصل

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:10 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص في سقوط سقالة خشبية في منطقة فيصل، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، وأخطرت اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. 

تفاصيل الحادث

كانت البداية بورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، بسقوط سقالة في فيصل بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير مباحث الجيزة إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 7 أشخاص في الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف إلى المستشفى؛ لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، ويجري رجال الشرطة تحريات؛ للوقوف على ملابسات الحادث، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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