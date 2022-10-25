إزالة 105 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ إزالات لـ 105 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة والري وحماية النيل بمراكز ساحل سليم والبداري وديروط خلال حملات تمت ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 التي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 105 حالات تعدي خلال يوم، بينها 35 حالة مبان على مساحة 4003 متر مربع و70 حالة زراعة على مساحة 608 أفدنة و8 قراريط على أراضي أملاك دولة وزراعة وري وحماية نيل بمراكز ساحل سليم والبداري وديروط، وذلك بمشاركة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وباستخدام معدات الوحدات المحلية خلال حملات تتم بإشراف العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة.

تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

كان محافظ أسيوط أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.