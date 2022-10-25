إصابة صيدلي وزوجته في حريق شقتهما بالمنوفية

شهدت قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، إصابة صيدلي وزوجته، في حريق داخل شقتهم بالقرية، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في الشقق والأماكن المجاورة، بينما تجمع الأهالي في محيط الشقة لمساعدة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.

تفاصيل حريق في شقة بقرية الغنامية بالباجور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أن الحريق نشب في شقة صيدلي ما تسبب في إصابته وزوجته، دون تحديد سبب الحريق، وتبين أن الصيدلي يدعى «ح.م» وهو مصاب بحروق كبيرة في الجسم، وتم نقله وزوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير الأمن بتفاصيل حريق الباجور

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق في شقة بقرية الغنامية بدائرة المركز، وجرى السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.