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الحماية المدنية تخمد حريقا محدودا داخل جزيرة بحلوان

كتب:

منتصر سليمان
10:52 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
سيارة إطفاء _ صورة أرشيفية

سيارة إطفاء _ صورة أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود في مخلفات بجزيرة في وسط النيل بمنطقة ركن فاروق دون خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق محدود

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد نشوب حريق في جزيرة بوسط النيل بحلوان، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على حريق دون أي خسائر بشرية.

وتبين أن النيران اشتعلت داخل مخلفات موجودة في الجزيرة دون أي خسائر مادية أو بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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بقلم منتصر سليمان