الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في مخازن أدوات منزلية بالأزهر

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب في مخازن الأدوات المنزلية وبلاستيكية في عقار مكون من 3 طوابق فى شارع الأزهر، وتمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات أثر الحريق.

وكانت تلقيت قوات الحماية المدينة، صباح اليوم، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالعقار السكني المكون من 3 طوابق، والذي يتواجد به مخازن الأدوات المنزلية وبلاستيكات، بشارع الأزهر.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمّ الدفع بـ6 سيارات إطفاء لأحد من الحريق والسيطرة عليه، كما تمّ فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده لمحيطه، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

حريق بالمخازن

وبمعاينة مكان الحريق وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق الـ 2 والـ 3 علوي، من العقار السكني بمحتويات مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية، والتهمت النيران المخازن، وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمكّن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل.