ترقية 756 معلما في المنوفية.. استوفوا البرامج التدريبية اللازمة

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية قرارًا رقم 1436 لسنة 2022 بشأن ترقية 756 معلمًا إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

تفاصيل ترقية المعلمين في محافظة المنوفية

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ترقية عددًا من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور القرار.

حجب ترقية 53 معلمًا في المنوفية

كما قرر محافظ المنوفية حجب قرار الترقية عن عدد 53 معلمًا من المرشحين للترقية بموجب القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 لعدم استيفائهم شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل برقم 92 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

وأكد محافظ المنوفية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.