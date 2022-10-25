«التعليم» تطلق فاعليات بطولة الجمهورية لأصحاب الهمم

انطلقت فعاليات أولى منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2022، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الانتهاء من إجراءات تسكينهم وأداء القرعة العلنية

وأكدت سحر الألفي، مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة، توافد الطلاب المشاركين من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج من جميع محافظات الجمهورية، أمس، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تسكينهم وأداء القرعة العلنية لتنظيم التنافسات.

وأوضحت أن هذه البطولة والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة، يشارك فيها 300 طالب وطالبة من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج بمدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات، إضافة إلى مديري إدارات التربية الخاصة، ومنسقي أنشطة التربية الخاصة بكل محافظات مصر.