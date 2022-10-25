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نقيب المحامين ينعى فريد الديب: فارس المحاماة وصاحب فكر أصيل

كتب:

إسراء سليمان
12:17 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
المحامي الراحل فريد الديب

المحامي الراحل فريد الديب

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامي فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم. 

علام: فريد الديب أحد أعلام المحاماة 

وذكر علام، في بيان: ببالغ الحزن والآسى، أنعى ومجلس نقابة المحامين، وكافة المحامين، وكل العاملين فيها، علمًا من أعلام المحاماة، وفارسًا من فرسانها ومنبر فكر أصيل الأستاذ الكبير فريد الديب المحامي بالنقض، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وزملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي فريد الديب صباح اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.