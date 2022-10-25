تفاصيل مرض المحامي فريد الديب بعد رحيله اليوم

أعربت المحامية حنان فريد الديب، عن حزنها لرحيل والدها فريد الديب الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد تدهور صحته إثر إصابته بمرض السرطان.

وفاة فريد الديب

وقالت حنان الديب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «كان عزيزي وعزّي وعزَتي فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا مات أبي، الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون»، مضيفة أنّ موعد ومكان صلاة جنازة فريد الديب، سيكون بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة زينب.

مرض فريد الديب

وأوضحت حنان فريد الديب في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ والدها يعاني من مرض سرطان الدم منذ عدة سنوات، إضافة إلى مشكلات صحية في القلب، وخضع لعمليات تركيب دعامات وصل عددها إلى 9 منذ عدة أشهر، منها 3 حديثة بعد رحيل ابنته الكبرى إيمان في مايو الماضي.

وبحسب ابنة الراحل، دخل «الديب» في حالة نفسية سيئة، عقبل وفاة شقيقتها الكبرى «إيمان» في 19 مايو 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 50 عاما، ما جعله راغبا في تقليل القضايا التي يترافع بها، وعن الظهور الإعلامي بشكل عام.