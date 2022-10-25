طفرة في دعم التموين بعهد «السيسي»: حماية اجتماعية لـ23 مليون أسرة ورغيف بـ5 قروش

تطورت مراحل دعم شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالدعم التمويني بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تقدمه الحكومة في صورة دعم عيني (دعم الخبز البلدي والسلع التموينية) على مدار 8 أعوام ماضية، وتحديدا منذ عام 2014 حتى العام الجاري 2022.

زيادة حصة الفرد في التموين 35 جنيها في 8 أعوام

ووفقا لمنظومة الدعم التمويني، فكانت حصة الفرد في عام 2014 تبلغ 15 جنيها، حتى زادت حصة الفرد في عام 2016 إلى 21 جنيها، وصولا إلى حصة الفرد حاليا والتي تبلغ 50 جنيها منذ عام 2017 حتى الآن، إذ زادت حصة الفرد في المنظومة التموينية بمقدار 35 جنيها من 2014 وحتى العام الجاري.

تطور مراحل حصة الفرد في التموين

* 2014 :

- حصة الفرد في التموين 15 جنيها.

* 2016 :

- حصة الفرد في التموين 21 جنيها.

* 2017 وحتى الآن:

- حصة الفرد في التموين 50 جنيها بدءا من الفرد الأول حتى الرابع على البطاقة.. و25 جنيها بداية من الفرد الخامس.

استمرار دعم رغيف الخبز.. سعره 5 قروش مقابل 80 قرشا تكلفة إنتاجه

فيما يحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على 5 أرغفة حصة يوميا من الخبز البلدي المدعم، الذي تقدمه الحكومة للمواطن بسعر مدعم يبلغ 5 قروش على البطاقة التموينية مقابل تكلفة تصنيعه والتي تتخطى الـ80 قرشا، إذ تتحمل الدولة في إنتاج الرغيف الواحد 75 قرشا، وتنتج المخابز البلدية يوميا 270 مليون رغيف لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من الخبز.

استمرار صرف الخبز للمحذوفين من «التموين»

واستكمالا لإجراءات الحماية الاجتماعية من الحكومة للمواطنين، فكان قرار وزارة التموين في يونيو 2022 استمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين، إذ بدأت تنقية منظزمة التموين فعليا في شهر يونيو 2022 من خلال حذف أصحاب الدخول العليا ومالكي السيارات، إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين أقرت استمرار صرف الخبز للمحذوفين من الدعم التمويني الشهري (السلع التموينية)، دون أي انتقاص من حصة الفرد أو البطاقة بواقع صرف 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفًا على مدار الشهر حصة كل فرد على البطاقة.

منظومة الدعم التمويني

تضم منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة تموينية مدرج بها 72 مليون مواطن يحصلون على الخبز البلدي يوميا، من بينهم 64 مليونا يتسلمون السلع التموينية الشهرية والتي تصرف بالسعر المدعم لـ30 صنفا غذائيا وغير غذائيا تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذها والتي توسعت في إنشائها من أجل سد احتياجات المواطنين.

وبلغ عدد منافذ البقالين 40 ألفا مع وجود أكثر من 7500 منفذ مشروع جمعيتي و1300 مجمع استهلاكي في جميع محافظات الجمهورية، يقدم السلع بسعر أقل من السوق المحلية بنسبة 25% لجميع المواطنين الحاملين وغير الحاملين للبطاقات التموينية.

64 مليون مواطن

عدد المستفيدين من بطاقة التموين.

72 مليون مواطن

عدد المستفيدين من منظومة الخبز.

السيسي يوجه بالتوسع في الحماية الاجتماعية

وفي أغسطس 2022 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتوسع في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، إذ أقرت الحكومة صرف دعما استثنائيا بقيمة من 100 إلى 300 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إذ بدأت صرف الزيادة الجديدة في الدعم التمويني لـ9 ملايين و100 ألف أسرة من بينهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية في شهر سبتمبر 2022.

وتستمر الزيادة حتى فبراير 2023، إذ تتحمل الحكومة لصرف هذا الدعم الاستثنائي 833 مليون جنيه شهريا، حيث أرسلت وزارة التموين للأسر المستحقة رسالة بالزيادة الجديدة عبر بونات صرف الخبز.

*الزيادة الجديدة في الدعم التمويني:

- مدة صرفها 6 أشهر بدأت في سبتمبر 2022.

- سلع تموينية بقيمة 100 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرة واحدة.

- سلع تموينية بقيمة 200 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة.

- سلع تموينية بقيمة 300 جنيه للبطاقة المقيد عليها أكثر من ثلاثة أسر.

- 9 ملايين و100 ألف أسرة: عدد المستفيدين من زيادة الدعم الاستثنائي.

- 833 مليون جنيه: حجم ما تتحمله الدولة شهريا لصرف زيادة الدعم الاستثنائي.

من هي الأسر الأولى بالرعاية التي تستهدفها الحكومة؟

ووفقا للحصر الذي أجرته الحكومة للوصول للأسر الأكثر احيتاجا للدعم، فإن عدد 9 ملايين و100 ألف أسرة حصلت على هذا الدعم وهم:

** كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

** كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

**الأرامل والمطلقات.