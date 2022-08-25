دعم نقدي وعيني.. هكذا وفرت الحكومة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

تستهدف الحكومة، على مستوى جميع حقائبها الوزارية، في كل قراراتها الأسر الأولى بالرعاية، من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم، ويتجلى ذلك في قرار تلو آخر من مجلس الوزراء، وتحديدا خلال العام الأخير، إذ يأتي آخرها زيادة الدعم للمواطنين، وإقرار حزم اجتماعية متتالية، خاصة ما يرتبط بالدعم العيني «دعم الخبز البلدي والتموين».

كما أقرت دعما نقديا يشمل: معاش تكافل وكرامة، وزيادة الأسر المستحقة منه، الذي حافظت عليه، على الرغم ما أصاب دول العالم من زيادة في نسبة التضخم، والظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى توجيهات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على وجد التحديد.

سبتمبر 2022.. زيادة الدعم العيني والنقدي

يشهد شهر سبتمبر 2022، صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة، وأعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بزيادة الدعم العيني من خلال صرف 100 جنيه زيادة شهرية لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، لمدة 6 أشهر، فضلا عن زيادة الدعم النقدي من خلال زيادة الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، إذ أقرت الدولة تحمل تكلفة ضم 500 ألف فرد زيادة في معاش تكافل وكرامة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً، وتأتي تفاصيل الدعم الجديد كالتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

يوليو 2022.. ثبات وزن وسعر رغيف الخبز البلدي

شملت إجراءات الدعم الاجتماعي للمواطنين، قرار وزارة التموين في شهر يوليو 2022 بثبات سعر رغيف الخبز البلدي عند 5 قروش فقط للمواطن على بطاقة التموين، والذي يستفيد منه 72 مليون مواطن يوميا، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يونيو 2022.. استمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين

حذف الأسر غير المستحقة من التموين، بدأ فعليا في شهر يونيو 2022 من خلال حذف أصحاب الدخول العليا ومالكي السيارات، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين أقرت أن يكون الحذف من الدعم التمويني الشهري فقط، مع استمرار صرف البطاقات المحذوفة من التموين للخبز البلدي يوميا دون أي انتقاص من حصتها دعما لهم وبنفس الحصة المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة بواقع صرف 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفًا على مدار الشهر.

مارس 2022.. بدء التنقية الفعلية لإيصال الدعم لمستحقيه

في مارس 2022، اتخذت وزارة التموين إجراءات الهدف منها تنقية منظومة بطاقات التموين من أجل إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية وحذف الأسر غير المستحقة من بطاقات التموين، إذ بدأت عملية تحديث قاعدة بيانات التموين بمجموعة من الإجراءات شملت:

- حذف أصحاب بطاقات التموين للأفراد الذين يزداد دخلهم الشهري على 9 آلاف و600 جنيه.

- تحديث شهادات الرقم القومي لأفراد البطاقات التموينية من أجل حذف المتوفين والمسافرين خارج مصر.

- حذف أصحاب بطاقات التموين مالكي السيارات الحديثة من موديل 2018 فأحدث.

- تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين باسم رب الأسرة.

أغسطس 2021.. فتح إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين

في أغسطس 2022، فتحت وزارة التموين باب إضافة الزوجة غير المستفيدة من التموين لبطاقة تموين زوجها، بشرط ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد، وأن تكون بطاقة الزوج سارية، إذ فتحت باب الإضافة على بوابة مصر الرقمية وفي مكاتب التموين بإرفاق صورة قسيمة زواج مميكنة ضمن طلب إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، حتى يُعتد بالطلب الإلكتروني وتتم الموافقة عليه.

مارس 2021.. فتح إضافة المواليد واستخراج بطاقات تموين جديدة للأولى بالرعاية

دعما للأسر الأولى بالرعاية، أصدر وزير التموين قراره الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ 29 مارس 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وإضافة المواليد لبعض الفئات منهم «المستحقون للمعاشات، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعمالة الموسمية المؤقتة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والحرفيون».