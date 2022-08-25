بدء صرف أكبر حزمة اجتماعية من الحكومة للمواطنين.. تنتهي فبراير 2023

أقرت الحكومة مجموعة من الحزم الاجتماعية، مؤخرا، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأسر الأولى بالرعاية، في ظل الظروف الإقتصادية، وما آلت إليه على مستوى العالم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة نسبة التضخم، لعل أبرز وأكبر هذه الحزم الاجتماعية، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له ظهر اليوم، بصرف دعما استثنائيا لمدة 6 أشهر، بقيمة 100 جنيه شهريا، لكل أسرة في صورة سلع تموينية وليست دعما نقديا، ينتهي صرفه بنهاية فبراير 2023.

9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للحزمة الاجتماعية الجديدة

الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة في إجراءات الحزم الاجتماعية للمواطنين يستفيد منه 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، مدرج عليهم 9.1 مليون أسرة، بأكثر من 36 مليون مواطن، وذلك بناء على الحصر الذي أجرته الجهات الحكومية، حول عدد الأسر الأولى بالرعاية في مصر، المقرر منحهم هذا الدعم بداية من شهر سبتمبر المقبل، حتى فبراير 2023، وهي المدة المحددة من الحكومة المصرية لصرف قيمة الدعم.

833 مليون جنيه شهريا.. تكلفة الدعم الاستثنائي شهريا

تبلغ التكلفة الشهرية للحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة للأسر الأولى بالرعاية 833 مليون جنيه شهريا، وذلك وفقا ما صرح به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة والذي أوضح أن تحديد قيمة الدعم الاستثنائي لكل بطاقة تموينية مرهون بعدد الأسر المدرجة على البطاقة، كالتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

آليات صرف زيادة التموين الجديدة

وكانت وزارة التموين، أقرت أنَّه يتمّ صرف زيادة الدعم الجديدة على بطاقات التموين في صورة سلع تموينية وفق آليات تحديد كمية السلع المستحقة لكل أسرة بقيمة الدعم الجديدة، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.