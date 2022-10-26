حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية ويتسم مولود البرج بالهدوء الكبير والصبر الذي يجعله ناجح في حياته المهنية والعاطفية، كما أنه شخص قيادي بدرجة كبيرة يستطيع قيادة قطاع كبير من الأفراد بنجاح ويفرض رأيه عليهم في الاتجاه السليم.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالقدرة على إنجاز الأمور فهو يستطيع أن يتم الأمور التي يتم توكيله بها بشكل سليم، كما أنه مستمع جيد للآخر بدرجة كبيرة تجعل الجميع من حوله يشعرون بالراحة عند الحديث معه، ومن الناحية المادية فهو يقدر الأموال ويحب أن يمتلك منها الكثير إلى جانب أنه كسول واتكالي بدرجة كبيرة.

وتوقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصيعد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وفي العمل وتضع نفسك مكان الشخص الآخر لتتفهم وجهة نظره، مما يقرب وجهات النظر مع زملاء العمل وتحقق نجاح في حياتك المهنية وتشعر بالراحة النفسية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب توتر علاقتك مع شريك الحياة حيث أن الضغط قد يجعلك تدخل في مشكلات مع الحبيب فيجب أن تلتزم الهدوء بشكل أكبر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.