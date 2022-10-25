أداء صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمود علم الدين بحضور طلابه (صور)

وصل جثمان الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى مسجد أبو المكارمة، أمام بمحور جيهان السادات؛ لأداء صلاة الجناز، بالقرب من «مدافن الغفير».

طلاب محمود علم الدين يحضرون صلاة الجنازة

وحرص عدد كبير من محبي الدكتور محمود علم الدين، على الحضور لأداء صلاة الجنازة، مع حضور عدد من طلابه بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورجال الصحافة والإعلام والكتاب والشخصيات.

وتوفي الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.