وزير المالية: أسقطنا 45 مليار جنيه غرامات وفوائد تأخير تحصيل للضرائب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ مبادرات على مستوى المنظومة الضريبية، وأسقطت نحو 45 مليار جنيه غرامات وفوائد تأخير تحصيل الضرائب، ومن أبرز المبادرات قانون القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة من أجل تقليل الإجراءات الضريبية، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشرائح ضريبية بسيطة وموحدة.

وأضاف «معيط»، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «أدخلنا تعديلات على قانون القيمة المضافة، و5% من القيمة المضافة لا تسدد للآلات أو خطوط انتاج، وشرعنا قانون إنهاء المنازعات الضريبية 3 مرات، وقانون تجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير 3 مرات».

وتابع وزير المالية: «إجمالي ما تم التجاوز عنه في الغرامات وفوائد التأخير تعدى 45 مليار جنيه في القوانين الثلاثة من أجل دعم الصناعة».