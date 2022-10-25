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ضبط 22 قطعة سلاح ناري بحوزة 17شخصا فى حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
12:40 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
حملات أمنية- صورة أرشيفية

حملات أمنية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

 22 قطعة سلاح

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إذ نجحت في  ضبط 22 قطعة سلاح نارى عبارة عن «16 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 29 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

ضبط 17 متهما

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن هذه المضبوطات ضُبطت بحوزة 17 متهمًا، اثنين منهما لديه معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد استخدامها فى التشاجر والدفاع عن النفس، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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