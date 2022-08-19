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"التعليم" تنفي تصريحات منسوبة لـ رضا حجازي: سنتخذ الإجراءات القانونية

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أميرة فكري
08:12 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للدكتور رضا حجازي وزير التعليم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الصفحات.

وناشدت الوزارة، في بيان، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة في نشر الأخبار، مشددا على أن المكتب الإعلامي للوزارة، هو المنوط له بالتواصل مع وسائل الإعلام.

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