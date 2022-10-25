«تصديري الصناعات الغذائية»: المؤتمر الاقتصادي طرح حلولا ممكنة لتذليل معوقات الصادرات

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم مقومات الصادرات المصرية، وتحظى بإقبال كبير عليها من دول عديدة.

وأضاف برزي، لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي 2022 جاء لمناقشة جميع التحديات التي تقف أمام المصدرين والمصنعين، وتعرقل مسيرة الدولة في مضاعفة الصادرات وتعظيم العائد المادي منها.

برزي: صادرات الصناعات الغذائية تعاني من البيروقراطية

ولفت إلى أن قطاع صادرات الصناعات الغذائية يعاني من بعض المعوقات والبيروقراطية التي يمكن أن تعرقل مسيرة الصادرات، بخاصة مع وجود إجراءات غير ثابتة تضع أعباء على المصدرين وتؤثر بالسلب على التنافسية، إلى جانب فرض الرسوم الجمركية كقيمة مقطوعة على جميع الشحنات التصديرية بغض النظر عن حجمها، وكذلك طول الوقت الذي تستغرقه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في فحص الخامات المستوردة والمصدرة.

وأوضح أن هذه المشكلات يمكن حلها من خلال طرحها والتحدث عنها وهو ما جرى بالفعل مناقشته في عدد من جلسات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، مشيرا إلى أنه جرى استعراض عدد من الحلول الممكنة والتوصيات التي يمكن العمل عليها.

الصناعات الغذائية تملك المقومات لتحقيق صادرات بـ100 مليار دولار

وأشار برزي، في عدد من جلسات المؤتمر الاقتصادي 2022، إلى أن الصناعات الغذائية تملك كل المقومات للمساهمة في هدف الدولة في الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، بخاصة وأنها من ضمن الصناعات الأكثر تصديرا في مصر.

وأكد أن هناك العديد من الإجراءات والحوافز التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة على المدى القصير ويكون لها أثر سريع على زيادة الصادرات، ولضمان استمراريتها تتولد حاجة ملحة لوضع استراتيجيات وسياسات صناعية وتصديرية طويلة الأجل لا تتغير بتغير المسئولين بالجهات التنفيذية، ويتم العمل عليها من خلال تنسيق مستمر ومتابعة مع القطاع الخاص.

مطالب بالإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية

وأكمل: من أبرز الحلول التي يجب العمل عليها هي تكوين لجنة تنفيذية متخصصة لحل المعوقات العاجلة، والتنسيق بين الوزارات المعنية وهيئاتها، ووضع استراتيجية للصادرات، فيجب تحقيق تنسيق أكبر وأكثر فاعلية بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة والهيئات التابعة لها مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي يحتاج تصديرها إلى اتفاقيات بيطرية أو زراعية مسبقة مع الدول المستهدفة.

واستطرد: الموافقة على تمويل استقدام بعثات مستوردين على هامش البعثات التجارية التي ينظمها المجلس في الدول المستهدفة، يعظم الاستفادة من تواجد الشركات المصرية بالأسواق المستهدفة لتشمل الدول المحيطة، بما يشمل الإعفاء الفوري لواردات مدخلات الإنتاج مثل الماكينات وقطع الغيار والمواد الخام والتعبئة والتغليف من إجراءات الاعتمادات المستندية.

تخصيص ميزانية لإطلاق مشروع الترويج للمنتجات المصرية

وأشار إلى ضرورة الإعلان عن سياسة واضحة وملزمة وثابتة للصناعات الغذائية وسياسة للصادرات، وسرعة صرف رد أعباء المعارض والبعثات الترويجية بالخارج وبعثات المشترين خلال فترة وجيزة لا تتعدى شهراً، ورصد وتخصيص ميزانية لإطلاق مشروع الترويج للمنتجات المصرية Foods from Egypt نظراً لأهميته القصوى لدعم عمليات التصدير والتواجد القوي في الأسواق المستهدفة،ورصد مصروفات قطاعية تسويقية في الأسواق المستهدفة تحدد بنسبة من صادرات القطاع يتم تمويلها 100% من ميزانية الصندوق.