طلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط يؤدون صلاة كسوف الشمس «صور»

أدى طلاب المعاهد الأزهرية المختلفة بمراكز وقرى محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، صلاة كسوف الشمس التي تشهدها البلاد، وتستمر بالمحافظة لمدة ساعتين.

أداء صلاة الكسوف

وتحدث عثمان عبدالعال، شيخ معهد الغنايم الثانوية الإعدادي الأزهري بنين، عقب أداء صلاة الكسوف عن الظاهرة، وكيفية الصلاة، مشددًا على أن الشمس مسخرة بين يد الله.

وقال الدكتور علي عبدالحافط، مدير المنطقة الأزهرية بأسيوط، أنه وجه مديري المعاهد والإدارات المختلفة بإلغاء الفسحة المدرسية اليوم الثلاثاء أو ترحيلها، وكذلك إقامة صلاة كسوف الشمس داخل المعاهد في أماكن آمنة بعيد عن أشعة الشمس والدعاء بصوت مسموع حتى نعلم الطلاب اللجوء إلى الله في مثل هذه الأوقات.

مركز الأزمات والكوارث بأسيوط

في سياق متصل، أعلن مركز الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط أن الكسوف الجزئي للشمس يكون على المحافظة بنسبة 30.2%، ويبدأ خلال الفترة من الساعة 12.09 ظهرا حتى الساعة 2.21 م وتكون ذروته في تمام الساعة 1.15 بعد الظهر حيث يستمر لمدة ساعتين و12 دقيقة، وعلى المواطنين خاصة الأطفال والشباب عدم النظر المباشر لأشعة الشمس وعدم استخدام النظارات الشمسية والداكنة، نظرًا لخطورتها على العين.