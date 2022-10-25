«اتحاد المستثمرين»: المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع خارطة طريق لتشجيع التصنيع

قال المهندس علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد، إن المؤتمر الاقتصادي 2022 له رؤية واضحة في النهوض بالاستثمار والنظر في التحديات التي تعوقه في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها مقومات استثمار غير مسبوقة، حيث أصبح هناك قانون الاستثمار ومناخ جاذب للاستثمار وموارد طبيعية وطرق وطاقة.

إشادة بجهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار

وأشاد حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة «الفضائية المصرية»، بتكاتف الجهود وتكاتل جهات الدولة والحكومة والمستثمرين لتعظيم الاستفادة من هذا المناخ الجاذب للاستثمار، ومعالجة التحديات القليلة التي تعوق نمو الاستثمار، والوقوف على إستراتيجية قوية لتنمية الاستثمار بجميع القطاعات.

المؤتمر الاقتصادي بمشاركة الخبراء

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد أن المؤتمر الاقتصادي بحضور الخبراء والمتخصصين سيمكن الدولة من وضع خارطة طريق لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة البدء بقاعات كثيفة العمالة، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي وفرت لها الدولة مجمعات صناعية متكاملة وتبعتها بإطلاق مبادرة 5%، لابد ان تأخذ قرها من النجاح، كونها أمل مصر في النهوض بالاستثمار كما نضت من خلالها العديد من الدول.