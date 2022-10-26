حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مولود برج الأسد على السرية في حياته والكتمان، ولا يعبر عن مشاعره بسهولة لأحد، ولا يفصح عن مشاعره لأنه يعتبرها علامة ضعف، وهم بهذا الإقناع يجدون صعوبة في التعبير وتوضيح مشاعرهم، كما أنهم أشخاص مفكرون يحاولون البحث عن حل لكل مشكلة ويكرهون طلب المساعدة، ويعملون على إيجاد حل بشتى الطرق، كما أنهم يعشقون التجديد والتغيير.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم، ويتطلب منك الفلك أن تكون هادئا أمام أي ضغوط أو استفزاز تتعرض له، وعالج الأمور بليونة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.