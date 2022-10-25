حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الظهور بشكل لائق والبحث عن الجمال في كل شيء حتى في العلاقات، واحدة من الصفات التي يملكها مولود برج الأسد الذي يعرف عنه الكرم وحب الإنفاق، لهذا يسعد أصدقائه والمقربين منه بصحبته، ولا يجدون صعوبة في التعامل معه.

ويملك مولود برج الأسد صفات ساحرة تجعله مميزًا في أعين الغير، بينها أنه مرنًا في النقاش ويفضل الخروج والسفر وقضاء الأوقات المميزة، فهو من الأبراج التي تعرف كيف تستمتع بحياتها.

الثقة بالنفس التي يملكها ويتسم بها مولود برج الأسد، تقوده للوصول إلى أهدافه بسهولة كبيرة، كما أنه ينفذ قراراته بثقة بعد دراستها جيدًا، ومعرفة العيوب والمميزات لكل قرار، كما أنه طموح بدرجة كبيرة ويسعى لتنفيذ أهدافه المختلفة.

ونوضح في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، كما يلي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يخبرك الفلك أن تحاول اليوم تنظيم أفكارك ومقاومة التشوش والغضب على المستوى المهني والمالي، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعاطفيا يوجد كسوف الشمس في وضع معاكس، وعليك أن تحافظ على تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية وتحترم الجميع، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.