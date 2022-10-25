إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالشرقية.. الـ«ميكروباص» اصطدم بالرصيف

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، في حادث تصادم «ميكروباص» بالرصيف على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد باصطدام ميكروباص بالرصيف على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

رفع آثار الحادث من الطريق

كما رفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وعبور السيارات.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على كافة ملابساتها وسبب وقوعها.