حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج العقرب إلى الانتقام من كل شخص أذاه ولا ينسى حقه أو يتهاون به، ما يجعله في مشاعر صعبة كبيرة، كما أنه شخص يتصف بالغيرة، ويعرف عنه حب السيطرة والامتلاك بما يسبب إزعاجا لمن حوله، وهو شخص طموح يتميز بالتركيز العالي والطموح والولاء لمن حوله من الأشخاص الصادقين.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك اليوم، ما يمدك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر كثيرا اليوم بجمالك وجاذبيتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تتغلب اليوم على الصعاب وتبدو متفائلا وتعرف اليوم كيف تغيّر قوانين العمل والتخطيط لصالحك، كل ما عليك هو عدم الإعلان عن خططك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.