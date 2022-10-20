حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لجميع مواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 20-10-2022 على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد الحمل: القمر بمنزلك الخامس وهذا سوف يعدك اليوم بمناخ مهني جيد نويكون لديك الحماس وتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الحمل 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الطاقة، والحياة ستكون سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الثور 20-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الثور 20-10-2022 على الصعيد العاطفيا

القمر في مربع برجك.. فلا داعي لإثارة المشاكل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-10-2022 على الصعيد المهنى

القمر مع عطارد يعمل لصالحك وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وستكون أكثر انفتاحا للمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

حظك اليوم برج السرطان 20-10-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزل المال، وعليك بتوجيه نفقاتك للضروريات، ولا تضعف أمام الإغراءات.

حظك اليوم برج السرطان 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

نصحك الفلك اليوم با لا تدع نفسك تغرق بالمشاكل التى يجرك لها الآخرون وانتبه لأقوالك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 20-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتقدم بكل الطاقة والإصرار لتحقيق النجاح.

حظك اليوم برج الأسد 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر وعطارد، كما تبدو اليوم متألقا بالتفاؤل وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 20-10-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة، لذا استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ونظم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 20-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مثالي لعقد اللقاءات واجتماعات، كما سيوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الميزان 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم ويجعل الأولوية للمكاسب، وقد تتحول علاقة صداقة لحب.

حظك اليوم برج العقرب 20-10-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تعمل بدقة، ولا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج العقرب 19-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل معاكس، وعليك أن تتعامل مع من حولك بدون عصبية.

حظك اليوم برج القوس 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مشرقا وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج الدلو 20-10-2022 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد ويجب ان تتعامل بهدوء، وتأنّ في توقيع الأوراق أو العقود.

حظك اليوم برج الحوت 20-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل داخل منزلي الصحة، وهذا يكون السبب في انخفاض طاقتك.. استرخ واعمل في صمت وفقك حظك اليوم كما كشفت «فؤاد».

حظك اليوم برج الحوت 20-10-2022 على الصعيد العاطفي

تدير علاقاتك بحكمة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.