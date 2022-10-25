242 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «الهيبة» في دور العرض

حقق فيلم «الهيبة» بدور العرض السينمائي، أمس الاثنين، ما يقرب من 22 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية بعد فيلم «فضل ونعمة».

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم «الهيبة» وصلت إلى 242 ألف جنيه.

أبطال فيلم «الهيبة»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حول حادث خطف ابن مستثمر روسي، ويتم تكليف أفراد من المافيا لتخليصه، ويتسبب قتل ابن المستثمر في معركة كبيرة بين الطرفين ويتم التفاوض على تسليم الجثة لهم.

أبطال فيلم الهيبة تيم هم تيم حسن، وزينة مكي، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبده شاهين، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف سامر نصر الله.

أماكن عرض فيلم الهيبة في مصر 2022

ويُعرض فيلم الهيبة في مصر 2022 في سينمات بوينت 90، وسينما بلازا «أمريكانا بلازا»، وسينما جلاكسي المعادي، وسينما الزمالك، وسينما صن سيتي، وسينما مدينتي، وسينما كايرو فيستفال، وسينما سيتي ستارز، وسينما جولدن ستارز ديلوكس، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما بورتو كايرو، وسينما أوديون، وسينما جلاكسي، وسينبلكس مول العرب، وسينما بندر المعادي، وسينما فوكس مول مصر، وسينما سي سينما أرابيلا، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.