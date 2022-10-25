«شهد رضا».. أصغر فنانة تكرم في معرض «ريحانة» التابع لمبادرة «حياة كريمة»

مشاركتها في المعرض الفني «ريحانة» التابع لمبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تتويجا لموهبتها التي ظهرت في سن مبكر، إذ احترفت الفتاة «شهد» الرسم ولم تكن مجرد هاوية صغيرة، رغم أنها لم تتخط الـ11 سنة، ما كان سببا في حصولها على المركز الأول بمهرجان الطفل المبدع مرتين على التوالي عام 2020 و2021 لتستحق لقب «الطفلة المعجزة».

شهد رضا، تحكي قصة شغفها منذ صغرها بتعلم الرسم والاحتراف فيه، فهي لم تكن تجيد الرسم، ولكنها ظلت تسعى وتحاول تطوير نفسها لكي تحقق حلمها: «عندما كان عندي 6 سنوات لم أكن أجيد الرسم بشكل قوي، وأصدقائي في المدرسة أحيانا كان يسخرون مني ويقولوا لي أن رسمي أشبه برسم الأطفال، ومن هنا كانت البداية، إذ قررت تعلم الرسم والتفوق فيه من خلال مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب بشكل يومي».

أعجبت «شهد» برسم الشخصيات الكارتونية، فبدأت تتعلم رسمها بنفسها، حتى أصبح لديها قدرة كبيرة على التركيز فى رسم الخطوط الرفيعة التى تبرز ملامح الشخصية التى ترسمها، و تختار الالوان المناسبة للوحاتها، وقالت لـ «الوطن»: «إلى جانب التعليم الذاتي، حصلت على كورس تصوير زيتى، لأني لم أكن أعرف كيفية الامساك بفرشاة، وبالفعل تعلم فن التظليل ودمج الألوان سويا».

العائلة هي الداعم الأول

والدا شهد أول وأهم الداعمين لها، ودوما يشجعوها على ممارسة هوايتها، بالإضافة إلى تعلم المهارات الفنية الجديدة في الرسم: «أحب الرسم بألوان خشب وسوفت باستيل واكرليك، وكل ما أحلم به هو دخول كلية فنون جميلة، وأن أكون فنانة تشكيلية كبيرة ويكون عندي جاليري خاص بي يكون باسمي لكي أعرض فيه رسوماتي».

وعبرت «شهد» عن مشاركتها في معرض «ريحانة» التابع لمبادرة حياة كريمة، عن سعادتها قائلة: «‏كنت سعيدة جدا بمشاركة رسوماتي في المعرض، وتكريمي من مستشارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم ومن التوجيه العام للتربية الفنية‏».