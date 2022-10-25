10 معلومات عن المذيع العراقي رعد عبد المجيد بعد انضمامه لـ«القاهرة الإخبارية»

يستعد المُذيع العراقي رعد عبد المجيد، للظهور على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، المُقرر انطلاقها مطلع شهر نوفمبر المُقبل، مع استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، على تردد 11747V.

وكان الكاتب أحمد الطاهري، أعلن قبل أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انضمام الإعلامي رعد عبد المجيد، لينضم بذلك إلى كتيبة مُذيعين القناة.

معلومات عن الإعلامي رعد عبد المجيد

وترصد «الوطن» أبرز 10 معلومات عن رعد عبد المجيد، بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية، في السطور التالية:

- إعلامي عراقي.

- مواليد بغداد 1972.

- حاصل على دبلوم في الإعلام وبكالوريوس في اللغة التركية من جامعة بغداد.

- عمل معدًا للبرامج الإذاعية في إذاعة الشباب عام 2000، منها «أمواج بلا شاطئ» و«قطر الندى».

- عمل في إدارة الصفحة الثقافية لعدة صحف منها «العراق أولًا» و«الهدف» عام 2004.

- عمل كمراسل لقناة الديار الفضائية العراقية عام 2004، ثم معدًا ومقدمًا للبرامج فيها حتى عام 2006.

- عمل كمعد ومراسل حر لدى عدة قنوات.

- أصبح مراسل قناة الرافدين الفضائية في القاهرة عام 2007، ثم معدًا ومقدمًا للبرامج السياسية الحوارية المباشرة والتسجيلية فيها حتى عام 2015.

- عمل محررًا للأخبار ومعدًا للبرامج السياسية في قناة الغد الفضائية العربية منذ عام 2018، ولمدة 4 سنوات قبل انتقاله لـ«القاهرة الإخبارية».

- لديه مقالات سياسية وأخرى ثقافية وقصائد نُشرت في العديد من الصحف العربية والعراقية منذ عام 1991.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، وعلى تردد 11747V، إذ تضم عددًا كبيرًا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.