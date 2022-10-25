السيسي: قلت للمستثمرين إننا نحتاج 100 مليار جنيه لإزالة آثار 2011 و2013

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، «في أول لقاء لي مع المستثمرين، قولت لهم أتصور أننا نحتاج 100 مليار جنيه لإزالة الآثار الناجمة عن الحالة التي أفرزتها أحداث عامي 2011 و2013».

وأضاف «لازم نشوف المسار الذي سارت عليه الدولة خلال 30 سنة ونشوف نتائجه ايه»، وعند الحديث عن فترة حكمه، قال الرئيس «هذه تجربة حكم 8 سنين لإنسان منتبه جدا لمصر».