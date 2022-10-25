السيسي: لازم كل مؤسسات الدولة تساعدني في كل إجراء بتخذه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة يجب أن تساعده في كل إجراء يتحذه، «مش طبقا لقناعتها، لا طبعا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضية اللي إحنا قاعدين فيها»، مضيفًا: «أنا مش رافض فكرة النقد، بس أنا بقول إن الأدبيات اللي بتجبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا، إحنا محتاجين حشد».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: «هل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر هتكثف جهودها لدعم مسار الحكومة اللي هو عبارة عن الشعب، وكله لإدارة شؤونه لفترة زمنية بما فيهم أنا، يعني أنا مش من حته والحكومة من حته والبلد من حته تانية، إحنا حته واحدة».