السيسي: البيئة العلمية من 1400 سنة مختلفة عن المجتمع الحالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الجميع تبارى لرفض فكرة توثيق عقود الزواج وقت طرحها، مشيرًا إلى حجم الضرر الواقع على المجتمع نتيجة ذلك، مشددَا على أنَّ البيئة العلمية من 1400 سنة مختلفة عن المجتمع العربي والإسلامي الحالي.

الرئيس يتحدث عن مقترح وثيقة الزواج

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: أنّه تحدّث كثيرا عن أهمية أن يكون الطلاق بوثيقة مكتوبة لحماية حقوق الإنسان، فجاءه الرد بأنّ الأمر طُرح على لجنة علمية متخصصة، وأن نسبة كبيرة من اللجنة وافقت على المقترح، ونسبة أخرى أجابت بـ«لا»، وحين سأل الرئيس عن سبب عدم الموافقة، قالوا إن وافقنا سيُقال إنّنا ندعم السلطة.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ هذا الكلام يعكس الفهم الذي يحتاج إلى التطوير تجاه الدولة، «فعندما طرحت أمرًا أصبح غير قابل للتنفيذ، ماذا عن الموضوعات الأخرى، كنت أتحدث مع وزير العدل قبل أشهر، وأتمنى أن يتحدث عما تناقشنا حوله».