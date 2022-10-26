حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يجب أن تكتسب صداقة برج القوس حتى تتمكن من التعرف عليه بشكل أفضل وعملي، فعلى الرغم من أنه يبدو مرحًا وقادرًا على اجتذاب أطراف الحديث، إلا أنه يجد صعوبة في الثقة بالآخرين.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة موقع «الوطن» للراغبين ومتابعي حركة الفلك والأبراج من مواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة اليوم، ما يطالبك ببعض الالتفات والعناية بصحتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: ابتعد عن الفضوليين وضع حدا لتدخل البعض منهم.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.