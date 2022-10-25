حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج السرطان نظرة تشاؤمية قليلا، ويرجع هذا إلى أنهم واقعيون بشكل كبير، ومع ذلك فهم لا يخشون المواجهات رغم تعرضهم لنوبات اكتئاب شديدة بسبب آرائهم، لكنهم سرعان ما يعاودون المحاولة.

ولمتابعي الخرائط الفلكية والتغيرات التي تطرأ على حركة الكواكب والنجوم من أصحاب برج السرطان المتابعين والشغوفين، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج السرطان، اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم كسوف الشمس في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.