زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وذلك لزيارة عدد من مصابي العمليات العسكرية عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول الإمكانيات الهائلة داخل المجمع الطبي بالمعادي والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من منظومة طبية متكاملة تعمل بأحدث الأساليب العلمية في جميع التخصصات الطبية.

كما زار الوفد عددًا من مصابي حرب أكتوبر المجيدة والذي مازالوا يخضعون للعلاج الدائم داخل المجمع الطبي، وعدد من مصابي العمليات الحربية في سيناء الذي سجلوا أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية نتيجة لتضحياتهم بالغالي والنفيس، وتمّ إهداءهم درع الجمعية متمنين لهم الشفاء العاجل.

وفي نهاية الزيارة تمّ تبادل الدروع بين مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم.