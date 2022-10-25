إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل و«ميكروباص» ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة اليوم في تصادم سيارة نقل مع «ميكروباص»، خلف سوق السمك الجديد بحي العرب بشارع الصباحي ببورسعيد.

نقل المصابين إلى مستشفى السلام

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وهم: رحاب عوض السيد 48 سنة مصابة بكسور وجروح ومصطفى رضا سليم 35 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه ومحمد مصطفى حسين 40 بخلع بالكتف الأيمن، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة العرب أن سيارة نقل اصطدمت بأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة في شارع الصباح بحي العرب.

وعلى الفور توجه رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ على السيارتين بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.