10 وفيات و9 مصابين.. تفاصيل تصادم ميكروباص بسيارة نقل في الدقهلية

حادث مروع شهدته محافظة الدقهلية، مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل «تريلا»، بطريق «جمصة - المنصورة»، أسفل محور طلخا الجديد «كوبري شرنقاش»، بنطاق مركز طلخا، ونقل الضحايا إلى مستشفى المنصورة الدولي.

سيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث

وصل بلاغ إلى مدير أمن الدقهلية، من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد، ووجود متوفين ومصابين، حيث انتقل مأمور مركز شرطة طلخا، وضباط وحدة المباحث و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة.

وتبين وقوع حادث الدقهلية أسفل محور طلخا الجديد، على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي، أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل،.وتسبب الحادث في وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفيي المنصورة التخصصي والمنصورة الدولي.

ورفعت الجهات المختصة آثار الحادث، بعد وصول النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، والتعرف على أسباب وقوعه، وتحرير محضر بالواقعة.

بيان محافظة الدقهلية

فور وقوع الحادث، أعلنت محافظة الدقهلية، تكليف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

أوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، أنه تقرر صرف مساعدات مالية وإعانات لحالات الإصابة والوفاة، بالتنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الإجتماعي، مؤكدة الحرص على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية، في الأزمات والحوادث، من خلال التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

.وأكدت على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية،